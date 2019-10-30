Завлекал угощениями: хозяин магазина совращал детей

Владелец российского магазина завлекал школьниц угощениями и совращал их

По данным следствия и суда, с 2016 по 2018 год в одном из сел Пуровского района обвиняемый — владелец продуктового магазина — привлекал детей бесплатными угощениями и добрым, участливым отношением. Пользуясь полученным доверием, он совершил развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении двоих девочек, не достигших 14 лет.

В 2018 году обвиняемый, пользуясь своей безнаказанностью, изнасиловал одну из потерпевших, после чего у нее произошло психическое расстройство личности. Девочка рассказала обо всем своим родителям и мужчину задержали. Решением суда он приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима