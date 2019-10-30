Генпрокуратура рассмотрит заявление о «деле Голунова»

Обращение, которое подал адвокат журналиста Сергей Бадамшин, будет рассмотрено в установленном законом порядке. Так РИА Новости сказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Ранее защита Ивана Голунова пожаловалась в Басманный суд на бездействие следствия. По словам адвоката, журналист дал подробные показания о том, при каких обстоятельствах полицейские могли подбросить наркотики. Как сказал защитник, с сентября какие-либо действия со стороны Следственного комитета прекратились.
Журналиста «Медузы» задержали в Москве в начале июня по обвинению в распространении наркотиков. Вскоре дело против Голунова закрыли, сняв с него все обвинения. Летом во время прямой линии президент Владимир Путин заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по «делу Голунорва».