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Генпрокуратура рассмотрит заявление о передаче в ФСБ «дела Голунова» 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Генпрокуратура рассмотрит заявление о «деле Голунова»
Фото: РИА Новости
Обращение, которое подал адвокат журналиста Сергей Бадамшин, будет рассмотрено в установленном законом порядке. Так РИА Новости сказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Ранее защита Ивана Голунова пожаловалась в Басманный суд на бездействие следствия. По словам адвоката, журналист дал подробные показания о том, при каких обстоятельствах полицейские могли подбросить наркотики. Как сказал защитник, с сентября какие-либо действия со стороны Следственного комитета прекратились.
Журналиста «Медузы» задержали в Москве в начале июня по обвинению в распространении наркотиков. Вскоре дело против Голунова закрыли, сняв с него все обвинения. Летом во время прямой линии президент Владимир Путин заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по «делу Голунорва».
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Теги:
Происшествия , Иван Голунов , Александр Куренной , Сергей Бадамшин , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости
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