Житель Омска искал интима и стал жертвой мошенников

Житель Омска пожаловался в полицию на человека, взявшего с него плату за сексуальные услуги, но не оказавшего их. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, 26-летний омич подал заявление в полицию 2 октября. По его словам, 1 октября он выбрал партнера (где именно, не уточняется) и внес предоплату — пять тысяч рублей — со своей карты за сексуальные услуги. Однако на назначенную встречу никто не явился, деньги молодому человеку также не вернули.

По данным «СуперОмска», полицейские проверили информацию и возбудили уголовное дело по факту обмана молодого человека.

Как сообщал «Рамблер», в августе этого года житель Якутска подал заявление в полицию из-за обмана с интимными услугами. По словам мужчины, он нашел в интернете объявление, договорился о встрече с женщиной, снял номер в гостинице и ждал ее там. Женщина пришла и попросила предоплату — 2 700 рублей. Получив деньги, она сообщила, что ей нужно отлучиться. В номер она не вернулась и на звонки мужчины больше не отвечала.

Полицейские возбудили дело по статье о мошенничестве и нашли подозреваемую — ею оказалась 32-летняя безработная местная жительница.