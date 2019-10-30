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Взрыв газа произошел в котельной на Ямале 

ТАСС + ещё 5 6 часов назад
Взрыв газа произошел в котельной на Ямале
Фото: РИА Новости
Взрыв газа произошел в котельной строительного магазина в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО в среду.
"Сегодня около 14:00 (12:00 мск) в городе Ноябрьске на территории промзоны произошел взрыв природного газа на котельной без последующего возгорания. Общая площадь котельной 24 кв. метра, она принадлежит одному из строительных магазинов города", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. В данный момент сотрудники МЧС специализированной пожарно-спасательной части разбирают завалы. "На момент ЧП весь персонал был на улице. На месте работает дознаватель МЧС для выяснения обстоятельств", — добавили в пресс-службе.
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Теги:
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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