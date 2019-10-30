Взрыв газа произошел в котельной на Ямале

"Сегодня около 14:00 (12:00 мск) в городе Ноябрьске на территории промзоны произошел взрыв природного газа на котельной без последующего возгорания. Общая площадь котельной 24 кв. метра, она принадлежит одному из строительных магазинов города", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. В данный момент сотрудники МЧС специализированной пожарно-спасательной части разбирают завалы. "На момент ЧП весь персонал был на улице. На месте работает дознаватель МЧС для выяснения обстоятельств", — добавили в пресс-службе.