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МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Пресс-служба факультета журналистики МГУ прокомментировала жалобы своих студенток в связи с угрозой отчисления. В вузе объяснили, что девушки приглашены на заседание комиссии по студенческим делам из-за подделанных медицинских документов.
Студентки четвёртого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова ранее пожаловались на угрозы отчисления из-за сбора поручительств в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова.
Однако, по информации РБК, девушки были вызваны на комиссию в связи с фальсификацией документов. Девушки подали заявления на академический отпуск 21 и 22 октября, приложив медицинские справки. При этом официальный запрос ВУЗа показал, что эти документы были подделаны.
Как ранее писал News.ru, охранники вывели из зала несколько человек во время Дня открытых дверей в МГУ. Они хотели задать вопрос ректору Виктору Садовничему об арестованном аспиранте Азате Мифтахове.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Виктор Садовничий , МГУ , РБК
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