МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака

Пресс-служба факультета журналистики МГУ прокомментировала жалобы своих студенток в связи с угрозой отчисления. В вузе объяснили, что девушки приглашены на заседание комиссии по студенческим делам из-за подделанных медицинских документов.

Студентки четвёртого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова ранее пожаловались на угрозы отчисления из-за сбора поручительств в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова.

Однако, по информации РБК, девушки были вызваны на комиссию в связи с фальсификацией документов. Девушки подали заявления на академический отпуск 21 и 22 октября, приложив медицинские справки. При этом официальный запрос ВУЗа показал, что эти документы были подделаны.