Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами

Капитана полиции из Новосибирска Станислава Кулькова уволили из уголовного розыска по борьбе с этнической преступностью за фотографии сотрудников ФСБ с представителями преступной группировки. Об этом сообщает «Тайга.инфо»

По данным издания, полицейский сфотографировал встречу членов банды с полицейскими и работниками спецслужб. Он узнал о ней, поговорив с жертвой подозреваемого в вымогательстве Андраника Мурадяна по прозвищу Андо. Таким образом он обнаружил возможную связь между преступниками и сотрудниками ФСБ.

Кульков отправил фотографию двум людям, но его почти сразу уволили за «проступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов».

Отмечается, что в июне 2018 года на него завели уголовное дело о вымогательстве, которое позже было переквалифицировано на самоуправство. В текущем октябре дело было закрыто, но тут же возбуждено новое — о нарушении тайны телефонных разговоров с использованием служебного положения и превышении полномочий. Поводом стало разрешение суда в 2016 году установить прослушку вероятного участника этнической преступной группировки.

Кульков считает все дела в своем отношении сфабрикованными, добавляет «Тайга.инфо».

Ранее в октябре сообщалось, что двое полицейских в Калининграде были уволены после того, как задержанный ими футболист местного клуба обварился кипятком в камере и умер. По данным правоохранительных органов, находившийся под воздействием алкоголя мужчина отогнул решетку и сломал радиатор отопления.