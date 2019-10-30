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Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами 

Lenta.ru 1 час назад
Капитана полиции из Новосибирска Станислава Кулькова уволили из уголовного розыска по борьбе с этнической преступностью за фотографии сотрудников ФСБ с представителями преступной группировки. Об этом сообщает «Тайга.инфо»
По данным издания, полицейский сфотографировал встречу членов банды с полицейскими и работниками спецслужб. Он узнал о ней, поговорив с жертвой подозреваемого в вымогательстве Андраника Мурадяна по прозвищу Андо. Таким образом он обнаружил возможную связь между преступниками и сотрудниками ФСБ.
Кульков отправил фотографию двум людям, но его почти сразу уволили за «проступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов».
Отмечается, что в июне 2018 года на него завели уголовное дело о вымогательстве, которое позже было переквалифицировано на самоуправство. В текущем октябре дело было закрыто, но тут же возбуждено новое — о нарушении тайны телефонных разговоров с использованием служебного положения и превышении полномочий. Поводом стало разрешение суда в 2016 году установить прослушку вероятного участника этнической преступной группировки.
Кульков считает все дела в своем отношении сфабрикованными, добавляет «Тайга.инфо».
Ранее в октябре сообщалось, что двое полицейских в Калининграде были уволены после того, как задержанный ими футболист местного клуба обварился кипятком в камере и умер. По данным правоохранительных органов, находившийся под воздействием алкоголя мужчина отогнул решетку и сломал радиатор отопления.
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Теги:
Происшествия , Видео , ФСБ , МВД , Тайга.инфо , Новосибирск
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