Американка попросила Трампа отменить казнь убийцы её дочери и внучки

Жительница США обратилась к президенту страны Дональду Трампу с просьбой о помиловании Дэниела Льюиса Ли, приговорённого к смертной казни за убийство трёх человек.

Дочь 80-летней Эрлен Бренч Петерсон вместе с мужем и восьмилетним ребёнком была убита в 1999 году. Преступники надели им на головы мешки, к телам привязали камни и сбросили в водоём. Ли должен стать первым за 16 лет заключённым, казнённым на федеральном уровне. Смертный приговор, как ожидается, будет приведён в действие 9 декабря.

Петерсон призвала американского лидера не казнить преступника.

Я молюсь и надеюсь, что президент Трамп проявит милосердие, это поможет мне и поможет моей семье больше всего на свете, — заявила женщина.

Она напомнила, что сообщник Ли, лидер банды, был приговорён к пожизненному за убийство семьи её дочери.