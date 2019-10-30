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Американка попросила Трампа отменить казнь убийцы её дочери и внучки 

News.ru 1 час назад
Американка попросила Трампа отменить казнь убийцы
Фото: РИА Новости
Жительница США обратилась к президенту страны Дональду Трампу с просьбой о помиловании Дэниела Льюиса Ли, приговорённого к смертной казни за убийство трёх человек.
Дочь 80-летней Эрлен Бренч Петерсон вместе с мужем и восьмилетним ребёнком была убита в 1999 году. Преступники надели им на головы мешки, к телам привязали камни и сбросили в водоём. Ли должен стать первым за 16 лет заключённым, казнённым на федеральном уровне. Смертный приговор, как ожидается, будет приведён в действие 9 декабря.
Петерсон призвала американского лидера не казнить преступника.
Я молюсь и надеюсь, что президент Трамп проявит милосердие, это поможет мне и поможет моей семье больше всего на свете, — заявила женщина.
Она напомнила, что сообщник Ли, лидер банды, был приговорён к пожизненному за убийство семьи её дочери.
В июле 2019 года Министерство юстиции США заявило о решении казнить пятерых заключённых, которых суд приговорил к высшей мере наказания за убийства. Генеральный прокурор США Уильям Барр дал соответствующее указание Федеральному бюро тюрем, пояснив, что приняты необходимые поправки к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний. Решение властей США раскритиковал Евросоюз, а в ПАСЕ такое наказание назвали жестоким и бесчеловечным при любых преступлениях обвиняемого, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , В мире , США , Уильям Барр , Дональд Трамп , ЕС , Министерство юстиции США
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