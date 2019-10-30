Дикий слон прилёг на автомобиль с туристами в Таиланде

Дикий слон, вышедший на дорогу в национальном парке Хао Яй в Таиланде , сначала присел на капот остановившегося автомобиля с туристами, потом перешагнул через него передними ногами и прилёг на крышу. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Как сообщает Bangkok Post, 35-летний слон по кличке «Дыа» уже хорошо известен своей манерой «приветствовать» туристов. В этот раз он серьёзно повредил легковой автомобиль Toyota, но водителю и пассажирам травм не нанёс. Судя по видеоролику, который сняли работники парка, через несколько секунд после того, как слон лёг на крышу машины, водитель смог осторожно из-под него выехать. Автомобиль, потеряв часть стёкол и получив глубокие вмятины, уехал с места происшествия «своим ходом».

Как писал News.ru, в национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слонёнка, упавшего в водопад. Сотрудники парка, услышав рёв, обнаружили в ручье неподалёку от водопада утонувшего трёхлетнего слонёнка и двух взрослых слонов, которые пытались спасти его. Позже в пропасти были найдены ещё пять утонувших слонов. Чтобы спасти двух выживших, были мобилизованы все силы и средства парка. Спустя несколько часов их удалось поднять при помощи верёвок.