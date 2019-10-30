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На Урале зэков кормят бургерами 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
На Урале зэков кормят бургерами
Фото: РИА Новости
В уральской колонии строгого режима №46 открылась бургерная. По словам заместитель начальника по трудовой адаптации Владислава Валуцкого, несмотря на то, что заведение пока не приносит прибыли, первые недели его работы начальство колонии оценивает положительно, сообщает телеканал «360».
По словам сотрудника ФСИН, главная идея бургерной — не накормить заключенных, а дать им возможность проводить досуг, как на воле. Однако для этого им необходимо быть на хорошем счету у руководства исправительного учреждения.
«Мы его сделали, не для того, чтобы заключенные питались, а чтобы они проводили свое свободное время, смотрели видеотрансляции, спортивные мероприятия и так далее. Ну и заодно, чтобы у них была возможность выбрать еду, которая ничем не отличается от того, что предлагают в кафе на воле», — рассказал Валуцкий.
Хитом в меню кафе стал бургер. Стоимость его не отличается от цен в «вольных» заведениях: 200-250 рублей. Готовят их также сами заключенные, работающие в кафе.
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Теги:
Происшествия , ФСИН
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