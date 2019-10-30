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Вора в законе Шошию обвинили в интриганстве и жестоко избили 

Lenta.ru 1 час назад
Вора в законе обвинили в интриганстве и жестоко избили
Фото: Lenta.ru
Вор в законе Теймураз Чурадзе, известный в криминальных кругах, как Алеко Шошия, объявлен интриганом и жестоко избит своим близким другом — криминальным авторитетом Гурамом Чихладзе (Квежоевич). Об этом в среду, 30 октября, сообщает «Прайм Крайм».
По данным агентства, несколько лет назад двое воров в законе — Георгий Гогелиани (Гия) и Варлам Кухианидзе (Ватия) — избили Чихладзе. Тот попытался отомстить своим обидчикам, но не нашел поддержки в преступном мире вплоть до октября 2014 года, когда из Испании вернулся лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой).
Получив поддержку Калашова, Чихладзе решил отомстить Гогелиани и Кухианидзе. В минувшем апреле он попытался выманить своих оппонентов для расправы при помощи вора в законе Теймураза Чурадзе. Но последний, вместо того, чтобы помочь Чихладзе, рассказал о готовящейся западне Гогелиани и Кухианидзе.
На состоявшейся 29 октября встрече все четыре криминальных авторитета оказались вместе. Чурадзе подтвердил, что Чихладзе готовил расправу над Гогелиани и Кухианидзе, но не смог привести никаких доказательств. После этого Чихладзе объявил Чурадзе интриганом и жестоко избил его.
27 августа сообщалось, что 35-летнего вора в законе Чихладзе избили в Турции на встрече с главным авторитетом Азербайджана, вором в законе Надиром Салифовым (Гули).
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Теги:
Происшествия , Шакро Молодой
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