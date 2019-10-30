В Москве украли лифтовое оборудование

Неизвестный украл лифтовое оборудование на сумму свыше 1 млн руб. на юго-западе Москвы

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи трех частотных преобразователей для лифтов на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Поступило сообщение о краже на пересечении ул. Скобелевская и ул. Поляны. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с 16 этажа многоквартирного строящегося дома по указанному адресу совершил кражу трех частотных преобразователей лифтового оборудования марки Otis и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»)», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил свыше 1 млн руб.