В Иркутской области напали на общественного активиста

В Иркутской области совершено нападение на общественного активиста

Нападение на Угляницу произошло вечером во вторник в Усолье-Сибирском. Он поставил автомобиль в гараж, и когда запирал двери, его несколько раз ударили по голове. Пострадавший смог вызвать полицию. Сейчас он находится в больнице.

"Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее.

Сейчас рано говорить о причинах нападения, уверен, следствие разберется. Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы объективно и тщательно расследовать это нападение. Беру это дело под личный контроль", — приводятся в сообщении слова Левченко.

Комментарием пострадавшего ТАСС пока не располагает — его телефон недоступен. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что прокомментирует инцидент позже. СМИ города Усолье-Сибирское сообщают, что на общественника напали двое в масках, они били его по голове и лицу.