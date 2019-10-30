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В Иркутской области совершено нападение на общественного активиста 

ТАСС 1 час назад
В Иркутской области напали на общественного активиста
Фото: usolie-citi.ru
Нападение на общественного активиста, бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское 52-летнего Сергея Угляницу произошло в Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Губернатор Сергей Левченко обратился в правоохранительные органы с просьбой объективно и тщательно расследовать произошедшее.
Нападение на Угляницу произошло вечером во вторник в Усолье-Сибирском. Он поставил автомобиль в гараж, и когда запирал двери, его несколько раз ударили по голове. Пострадавший смог вызвать полицию. Сейчас он находится в больнице.
"Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее.
Сейчас рано говорить о причинах нападения, уверен, следствие разберется. Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы объективно и тщательно расследовать это нападение. Беру это дело под личный контроль", — приводятся в сообщении слова Левченко.
Комментарием пострадавшего ТАСС пока не располагает — его телефон недоступен. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что прокомментирует инцидент позже. СМИ города Усолье-Сибирское сообщают, что на общественника напали двое в масках, они били его по голове и лицу.
Предприниматель Сергей Угляница с 2012 по 2017 годы был депутатом думы Усолье-Сибирского, с 2009 года состоял в КПРФ, в 2017 году вышел из партии. После того, как вошел в оппозицию к коммунистической партии, стал вести общественную деятельность, участвовать в различных акциях протеста. Также он регулярно выдвигает свою кандидатуру на выборах разных уровней.
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Теги:
Происшествия , Сергей Левченко , Госдума , КПРФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Усолье-Сибирское
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