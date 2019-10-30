Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Мужчина помог бобру справиться с тяжелой ношей
Рамблер
14 минут назад
Комментарии
На видео неравнодушный мужчина помогает бобру перенести корягу через дорогу. Бобер не испугался и не убежал, а продолжил работу.
Читать ещё •••
Теги:
Происшествия
,
Видео
Читайте также
Насилия не было: названы причины бойни в Забайкалье
Новости партнеров
Главное сейчас
Прекращение огня: РФ, Турция и США поделили Сирию
18
Санкции бесполезны: Во Франции поддержали РФ
72
Введут санкции: Турция поплатится за С-400
12
Мать Заворотнюк теряет слух
5
«Просто не заметила»: Родители о ЧП в детсаду
16
Видео
00:24
Мужчина помог бобру справиться с тяжелой ношей
Происшествия
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия
Оружие
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия
Войска
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия
Другое
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Наша команда
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение