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Мужчина помог бобру справиться с тяжелой ношей 

Рамблер 14 минут назад
На видео неравнодушный мужчина помогает бобру перенести корягу через дорогу. Бобер не испугался и не убежал, а продолжил работу.
Теги:
Происшествия , Видео
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