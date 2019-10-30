Родители рассказали об избиении ребенка в детсаду

Родители малышей из детсада в Ярославле высказались об избиении ребёнка

Родители воспитанников детского сада № 236 в Ярославле отреагировали на инцидент с избиением группой детей девочки во время дневной прогулки.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены гуляющие на территории детского сада малыши. В какой-то момент два мальчика и девочка напали на одногруппницу, повалили её на землю, пинали её ногами, кидали камни и прыгали у неё на спине. Воспитатель вмешалась в ситуацию только спустя три минуты. При этом свидетели произошедшего уверяют, что женщина сразу увидела потасовку детей, но не спешила на помощь.

"Детей много, за всеми не уследишь. Да и, тем более, она женщина в возрасте. Не заметила, наверное, просто", — вступился за воспитателя отец одного из воспитанников учреждения.

Вместе с тем, мать другого ребёнка в беседе с порталом 76.ru назвала поведение воспитательницы «ужасным».

Высказалась о произошедшем и бухгалтер детского сада. Она заявила, что родители воспитанников хорошо отзывались о воспитательнице группы, в которой произошел инцидент. А произошедшее, по её мнению, женщина могла не заметить, так как в группе 28 малышей.

Ранее News.ru писал о том, что в Ярославле после драки на прогулке в детском саду № 236 отстранена воспитательница, на глазах которой дети избили девочку. Об этом сообщила глава департамента образования мэрии Елена Иванова. По её словам, сейчас решается вопрос об увольнении педагога, а детский сад ждёт проверка.