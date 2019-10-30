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Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 47 минут назад
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, вступил в конфликт с сослуживцами незадолго до трагедии, рассказал знакомый с ситуацией источник.
«Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — сказал источник РИА «Новости».
При этом он отметил, что Шамсутдинов не испытывает раскаяния.
Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.
Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Сообщалось, что солдат хотел служить по контракту.
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Теги:
Происшествия , Избиение , СКР , РИА Новости , Забайкальский Край
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