Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае , вступил в конфликт с сослуживцами незадолго до трагедии, рассказал знакомый с ситуацией источник. «Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — сказал источник РИА «Новости». При этом он отметил, что Шамсутдинов не испытывает раскаяния. Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Сообщалось, что солдат хотел служить по контракту.