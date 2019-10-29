Звонил в скорую 47 тыс. раз: украинца забрали в психбольницу

Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка , который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Орган надзора назвал украинца телефонным хулиганом, который без каких-либо причин звонил по номеру скорой помощи. Как рассказали фельдшеры, мужчина оскорблял их и отвлекал от работы. В основном в день он совершал до тысячи звонков.

Как выяснилось, звонившим оказался 30-летний житель Краматорска.

Мужчину увезли в психбольницу по решению суда.