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Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Звонил в скорую 47 тыс. раз: украинца забрали в психбольницу
Фото: РИА Новости
Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Орган надзора назвал украинца телефонным хулиганом, который без каких-либо причин звонил по номеру скорой помощи. Как рассказали фельдшеры, мужчина оскорблял их и отвлекал от работы. В основном в день он совершал до тысячи звонков.
Как выяснилось, звонившим оказался 30-летний житель Краматорска.
Мужчину увезли в психбольницу по решению суда.
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Теги:
Происшествия , Донецк
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