Звонил в скорую 47 тыс. раз: украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Орган надзора назвал украинца телефонным хулиганом, который без каких-либо причин звонил по номеру скорой помощи. Как рассказали фельдшеры, мужчина оскорблял их и отвлекал от работы. В основном в день он совершал до тысячи звонков.
Как выяснилось, звонившим оказался 30-летний житель Краматорска.
Мужчину увезли в психбольницу по решению суда.