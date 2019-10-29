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Россияне осадили детский сад после избиения девочки на глазах у педагога 

Lenta.ru 39 минут назад
Десятки родителей и сотрудников детского сада в Ярославле собрались возле учебного заведения после того, как несколько воспитанников избили девочку на детской площадке на глазах у педагога. Об этом сообщает 76.ru.
По данным издания, возле кабинета заведующей детским садом образовалась очередь. Помимо родителей и работников садика также пришел молодой человек, который снял произошедшее на видео. Никого из них не пустили в кабинет, поскольку там проводят разбирательство правоохранительные органы.
Родители рассказали, что шокированы случившимся. Они отметили, что воспитательница всегда была на хорошем счету, и предположили, что она просто не заметила нападения детей на девочку.
Как сообщает РИА Новости, педагога отстранили от работы. Следственный комитет ведет проверку по факту произошедшего.
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД , Ярославль
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