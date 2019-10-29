Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве около 670 человек вывели из гостиницы после срабатывания пожарной сигнализации 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Почти 700 человек эвакуировали из гостиницы в Москве
Фото: РИА Новости
Около 670 человек вывели из гостиницы "Азимут Олимпик" после срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления МЧС, в ходе проверки пожарные не обнаружили возгорания.
"Была заявка на срабатывание пожарной сигнализации по адресу: Олимпийский проспект, дом 18/1. Наши подразделения прибыли для проверки информации. До прибытия наших подразделений администрацией было принято решение о выводе людей в качестве меры безопасности из здания. Всего около 670 человек", — сообщил собеседник агентства.
После проверки здания, как отметили в управлении, возгорания не было обнаружено.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
ТАСС: последние новости
"Офицеры России" предлагают блокировать петицию в поддержку убившего сослуживцев солдата "Офицеры России" предлагают блокировать петицию в поддержку убившего сослуживцев солдата Три человека погибли в Москве от передозировки наркотиков Три человека погибли в Москве от передозировки наркотиков Случаи убийства российскими военнослужащими сослуживцев Случаи убийства российскими военнослужащими сослуживцев 
Теги:
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных1
В космосе засняли «зловещее лицо»
В космосе засняли «зловещее лицо»
Названы причины расстрела солдат в Забайкалье
Названы причины расстрела солдат в Забайкалье21
Демократы сделали первый шаг к импичменту Трампа
Демократы сделали первый шаг к импичменту Трампа1
Украинцы штурмуют офис Зеленского
Украинцы штурмуют офис Зеленского40
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия Оружие
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение