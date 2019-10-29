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Появились подробности об избитой в детском саду девочке 

Рамблер 37 минут назад
Избиением ребенка в детском саду Ярославля занялись следователи, сообщает издание 76.ru.
СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку после публикации в соцсетях видео, на котором воспитанники детского сада избивают одногруппницу во время прогулки.
По информации издания, следователи работают в кабинете заведующей детским садом Татьяны Рекрут.
Департамент образования мэрии Ярославля организовал собственную проверку действий заведующей и воспитателя, который в момент избиения находился рядом с детьми, но не реагировал на крики пострадавшей девочки.
Сама девочка в настоящее время проходит медицинское обследование, затем ее состояние оценят психологи.
Как ранее сообщал «Рамблер», в Ярославле очевидцы сняли на видео массовое избиение детьми одногруппницы в детском саду №236 на улице Лисицына. Во время дневной прогулки воспитанники детского сада набросились на одногруппницу, повалили на землю, топтали, били руками и ногами и возили лицом по земле.
Комментарии67 
Теги:
Происшествия , Видео , СКР , Ярославль , Ярославская Область
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