Появились подробности об избитой в детском саду девочке

Избиением ребенка в детском саду Ярославля занялись следователи, сообщает издание 76.ru.

СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку после публикации в соцсетях видео, на котором воспитанники детского сада избивают одногруппницу во время прогулки.

По информации издания, следователи работают в кабинете заведующей детским садом Татьяны Рекрут.

Департамент образования мэрии Ярославля организовал собственную проверку действий заведующей и воспитателя, который в момент избиения находился рядом с детьми, но не реагировал на крики пострадавшей девочки.

Сама девочка в настоящее время проходит медицинское обследование, затем ее состояние оценят психологи.