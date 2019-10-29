ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове

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В Домодедово экстренно приземлился самолёт 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Самолёт Airbus А-380 Thai Airways экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира.
По данным ТАСС, борт летел из Бангкока в Лондон. Иностранного гражданина, которому стало плохо, госпитализировали.
По запросу командира воздушного судна на месте стоянки стояла врачебная бригада аэропорта.
Ранее News.ru писал о том, что два человека погибли при крушении самолёта над Кипром. Инцидент произошёл днём 29 октября во время учебного полёта в районе аэродрома Лефконикос.
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Теги:
Происшествия , Видео , Аэропорт Домодедово , Бангкок , Домодедово
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