«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло, когда политик ставил автомобиль в гараж 29 октября в Усолье . Он чистил коврики, когда неизвестные подошли к нему сзади и ударили тяжелым предметом по голове.

По словам потерпевшего, ему сломали нос и глазницу. Также Угляницу пинали. В какой-то момент он даже потерял сознание от полученных повреждений.

"Как мог защищался", — добавил Угляница.

После избиения неизвестные убежали.

В настоящее время депутат сказал, что плохо себя чувствует. У него затек глаз и синяки по лицу и телу.