«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата

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Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его 

Газета.Ru 56 минут назад
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Нападение произошло, когда политик ставил автомобиль в гараж 29 октября в Усолье. Он чистил коврики, когда неизвестные подошли к нему сзади и ударили тяжелым предметом по голове.
По словам потерпевшего, ему сломали нос и глазницу. Также Угляницу пинали. В какой-то момент он даже потерял сознание от полученных повреждений.
"Как мог защищался", — добавил Угляница.
После избиения неизвестные убежали.
В настоящее время депутат сказал, что плохо себя чувствует. У него затек глаз и синяки по лицу и телу.
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Теги:
Происшествия , Видео , Усолье
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