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Москвич попил газировки на улице и впал в кому 

Lenta.ru 53 минуты назад
Москвич впал в кому после того, как неизвестный на улице угостил его газировкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, состояние комы наступило у 19-летнего горожанина 20 октября в результате отравления наркотическими веществами. Экспертиза показала, что молодой человек употребил каннабиноиды (действующие вещества гашиша и марихуаны — прим. «Ленты.ру»).
Проверка показала, что пострадавший почувствовал себя плохо после того, как его угостил газировкой неизвестный в Парке Горького. Злоумышленник скрылся.
Ранее в октябре московские врачи нашли следы метадона и амфетамина в крови 14-летнего школьника. Перед этим подросток пожаловался бабушке, что отравился беляшом. Через несколько минут он потерял сознание, его доставили в больницу с диагнозом «отравление наркотиками». Полиция начала проверку.
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Теги:
Происшествия , Lenta.ru
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