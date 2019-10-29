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Подросток избил полицейского в подъезде дома в Москве 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Подросток избил полицейского в Москве
Фото: РИА Новости
Подросток избил полицейского, приехавшего в квартиру на севере Москвы после сообщения о хулиганстве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Поступило сообщение в службу "112" о хулиганстве по адресу: улица Синявинская, дом 11. Туда выехал сотрудник полиции. В подъезде был обнаружен подросток, который после замечаний полицейского повел себя неадекватно, агрессивно, нанес руками несколько ударов сотруднику правоохранительных органов. Хулиган был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства", — рассказал собеседник агентства.
Как отметили в главке, по данному факту проводится проверка. Сотрудник полиции после происшествия обращался в медицинское учреждение, после оказания медпомощи был отпущен.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Пожары , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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