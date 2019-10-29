В Карелии нашли мертвого рыбака

В Карелии обнаружили мертвым одного рыбака

Спасатели и сотрудники полиции занимаются поисками рыбаков, которые пропали в Медвежьегорском районе Карелии . Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления МЧС, всего пропало три человека, одного из них нашли мертвым.

"Поиски ведет Карельская республиканская поисково-спасательная служба и МВД. Всего пропали трое, одного уже нашли погибшим", — сказал представитель ведомства.

По данным администрации Медвежьегорского района, в воскресенье в 10 км от берега Онежского озера был обнаружен катер без людей. После этого в понедельник в единую дежурно-диспетчерскую службу обратилась жительница Петрозаводска, которая сообщила, что ее муж и сын накануне уехали на рыбалку и планировали заночевать между деревней Чебино и поселком Падун. С тех пор они не выходили на связь и дома также не появились.