Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом

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Воспитанники российского детсада жестоко избили девочку на глазах у педагога 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
В одном из детских садов Ярославля несколько детей напали на девочку на детской площадке и били ее ногами в течение нескольких минут. Снятое очевидцем видео опубликовано в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».
На кадрах четверо детей, предположительно девочка и три мальчика, бросают в лежащую на земле одногруппницу предметы с земли, периодически нанося удары руками и ногами по телу. Один из мальчиков прыгнул на нее, после чего подошла воспитательница, и нападавшие разбежались.
Автор ролика отмечает, что избиение произошло на территории детсада №236. Он отметил, что сначала хотел окрикнуть хулиганов, но решил подождать реакцию педагога.
«Воспитатель подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне», — отметил он.
По его словам, избитая девочка плакала, а подошедшая к ней воспитательница накричала на нее за валяние на земле.
По информации издания «Подъем», педагог отстранена. Департамент образования города в среду. 30 октября, проведет проверку в саду.
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Теги:
Происшествия , Видео , Ярославль
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