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Россия направит Ил-76 для тушения лесного пожара в Сербии 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Россия направит Ил-76 для тушения лесного пожара в Сербии
Фото: ТК «Звезда»
Самолет за один вылет может сбросить более 40 тонн воды.
Россия направит самолет Ил-76 для тушения крупного лесного пожара в горах Стара-Планина в Сербии.
За помощью к российским коллегам обратились сербские спасатели. Сами они не могут добраться до очагов возгорания в высокогорных районах. Леса горят на высоте около двух тысяч метров.
В настоящее время огонь продолжает активно распространяться. В нескольких муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на сербский канал TV Pink.
Из-за сильного задымления невозможно для тушения использовать вертолеты, а самолет Ил-76 может сбросить больше 40 тонн воды за один вылет.
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Теги:
Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Сербия
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