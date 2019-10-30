Россия направит Ил-76 для тушения лесного пожара в Сербии

Самолет за один вылет может сбросить более 40 тонн воды.

Россия направит самолет Ил-76 для тушения крупного лесного пожара в горах Стара-Планина в Сербии

За помощью к российским коллегам обратились сербские спасатели. Сами они не могут добраться до очагов возгорания в высокогорных районах. Леса горят на высоте около двух тысяч метров.

В настоящее время огонь продолжает активно распространяться. В нескольких муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на сербский канал TV Pink.

Из-за сильного задымления невозможно для тушения использовать вертолеты, а самолет Ил-76 может сбросить больше 40 тонн воды за один вылет.