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Признан вменяемым: архангельский каннибал ел кошек и жил в квартире своей жертвы 

Вести.Ru + ещё 1 51 минуту назад
Каннибал ел кошек и жил в квартире своей жертвы
Фото: WhatsApp/СК РФ
В Архангельске завершено предварительное следствие, проводившееся в отношении задержанного 51-летнего местного жителя, подозреваемого в убийствах и каннибализме.
По версии следователей, преступник убивал своих жертв ножом, предварительно опаивая их спиртными напитками, после чего расчленял их тела, поедал, а не пошедшие в пищу остатки выкидывал в местные водоемы.
В период с 2016 по 2017 год задержанный убил трех человек. Кроме того, мужчина ловил и поедал кошек и собак, кости которых были найдены в выброшенных пакетах вместе с человеческими.
Следователи, сообщив, что обвиняемый признан вменяемым по результатам экспертизы, подчеркнули его "дерзость, беспринципность и хладнокровие", отметив, что до своего задержания преступник проживал в квартире своей жертвы. Обеспокоенным родственникам, а позже и полицейским, он сообщал, что владелец жилища уехал на заработки в другой город.
К настоящему времени следствие собрало доказательства вины задержанного — уголовное дело передано в областной суд.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Архангельск
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