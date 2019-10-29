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Раскрыты подробности смерти застрявшего в бассейне СВР мальчика 

Lenta.ru + ещё 3 50 минут назад
Раскрыты подробности смерти мальчика в бассейне СВР
Фото: РИА Новости
Застрявшего в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки (СВР) России мальчика пытались вытащить четверо взрослых, к тому моменту он почти не дышал. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Life Shot.
Спустя десять минут после инцидента на место приехали сотрудники скорой помощи, и, как отмечается, были удивлены тем, что ребенка откачивал один инструктор, а местный врач и медсестра «просто стояли рядом».
Медики, пишет Life Shot, не стали рассказывать приехавшей бригаде о способах спасения мальчика, боясь, что за разглашение этой информации их якобы могут уволить.
Фельдшеры боролись за жизнь ребенка на протяжении часа, но он скончался от асфиксии.
29 октября издание Baza сообщало, что мальчика долго не могли вытащить, поскольку систему очистки было некому выключить. По информации издания, сотрудников скорой помощи долго не пропускали на территорию из-за протоколов безопасности.
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