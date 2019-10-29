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Вербовщик ИГ получил 12 лет строгого режима в Москве 

Москва24 + ещё 3 48 минут назад
Вербовщика ИГ осудили в Москве
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Вербовщик запрещенной в РФ террористической организации ИГ был приговорен в Москве к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление столичного управления ФСБ.
В марте минувшего года силовики сообщили об аресте в Москве трех исламистов. Отмечалось, что они были сторонниками радикальных террористических организаций. Информация о судьбе задержанных не раскрывалась из-за секретности уголовных дел.
Позднее выяснилось, что в марте 2019 года Московский окружной военный суд назначил одному из вербовщиков реальный срок. Следствие и суд установили, что задержанный оправдывал деятельность террористов и показывал пропагандистские видеоролики. Он также планировал уехать в Сирию и обучать боевиков рукопашному бою.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил информацию о ликвидации США главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По словам представителя Кремля, если эти данные подтвердятся, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков заметил, что новость о ликвидации аль-Багдади не может вызвать негативной реакции российских властей.
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Теги:
Происшествия , Дмитрий Песков , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство , ФСИН , Москва
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