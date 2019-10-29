Вербовщика ИГ осудили в Москве

Вербовщик ИГ получил 12 лет строгого режима в Москве

В марте минувшего года силовики сообщили об аресте в Москве трех исламистов. Отмечалось, что они были сторонниками радикальных террористических организаций. Информация о судьбе задержанных не раскрывалась из-за секретности уголовных дел.

Позднее выяснилось, что в марте 2019 года Московский окружной военный суд назначил одному из вербовщиков реальный срок. Следствие и суд установили, что задержанный оправдывал деятельность террористов и показывал пропагандистские видеоролики. Он также планировал уехать в Сирию и обучать боевиков рукопашному бою.