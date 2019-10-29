Ребенка засосало в трубу в бассейне СВР

Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки

Восьмилетний ребенок утонул в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки России . Об этом во вторник, 29 октября, сообщает издание Baza.

По его данным, после профилактики сотрудники забыли закрыть сливное отверстие системы очистки бассейна решеткой. В результате скативший по горке в воду ребенок под водой был подхвачен течением и его засосало в трубу.

Издание уточняет, что рядом не оказалось спасателей или дежурных, на помощь мальчику бросились находившиеся поблизости мужчины, но долго не могли его вытащить, а систему очистки некому было отключить.

Отмечается, что дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, но из-за протоколов безопасности на территорию долгое время не пропускали скорую помощь. Мальчик погиб.

Ранее в октябре сообщалось, что в Златоусте (Челябинская область) родители бросили дома десятимесячного ребенка. В результате младенец скончался от голода.