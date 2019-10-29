Охранники бара избили молодоженов

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Охранники бара в Казани избили молодоженов: видео 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Молодожены провели свою первую брачную ночь в отделении полиции в Казани после того, как их избила охрана бара.
Сотрудники одного из баров в Казани избили молодоженов после свадебной вечеринки. Как пишет портал Kazanfirst, новоиспеченные муж с женой провели свою первую брачную ночь в отделении полиции.
«У них зафиксировали побои разной степени тяжести, перелом челюсти, отравление от паралитического баллончика, свидетелю сломали челюсть и нос», — говорится в сообщении в паблике «В Казани поймут».
Видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, что в потасовке участвовало несколько человек. Женщина в белом несколько раз пыталась вступиться за мужчину, однако дерущиеся все время ее откидывают. Она неоднократно падает на землю.
По словам очевидцев, из заведения выбежали 6-8 человек с дубинками и продолжили избиение молодоженов.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, всех участников драки установили. В настоящее время проводится проверка, устанавливается причина случившегося.
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Теги:
Происшествия , Видео , Казань
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