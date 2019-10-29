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Взрыв в Санкт-Петербурге: двое погибших 

Рамблер + ещё 7 4 минуты назад
Взрыв в Санкт-Петербурге: двое погибших
Фото: Depositphotos
Двое рабочих погибли при аварии на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщает ТАСС.
«При ремонте контейнеровоза произошел разрыв колеса, в результате которого два человека получили ранения, несовместимые с жизнью», — сообщила представитель пресс-службы ведомства.
По информации «Российской газеты», взрыв произошел около девяти утра. Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
«Рамблер» писал, что в июне возник пожар на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. В результате инцидента никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания была названа техническая неисправность оборудования.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Балтийский завод , МВД , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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