Взрыв в Санкт-Петербурге: двое погибших 

Двое рабочих погибли при аварии на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщает ТАСС.
«При ремонте контейнеровоза произошел разрыв колеса, в результате которого два человека получили ранения, несовместимые с жизнью», — сообщила представитель пресс-службы ведомства.
По информации «Российской газеты», взрыв произошел около девяти утра. Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
«Рамблер» писал, что в июне возник пожар на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. В результате инцидента никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания была названа техническая неисправность оборудования.