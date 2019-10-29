Школьника дважды пытались выкинуть из окна школы

Российские школьники дважды попытались выкинуть одноклассника из окна

Трое учеников школы поселка Гайны в Пермском крае дважды пытались выбросить из окна третьего этажа своего одноклассника. Об этом сообщило «Парма Новости».

Инцидент произошел 17 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Редакция издания ознакомилась с видео, на котором трое подростков якобы схватили в коридоре школы своего одноклассника и попытались два раза выбросить его из окна. В материале утверждается, что мальчик гораздо меньше ростом тех, кто попытался вытолкнуть его в окно.

Мать школьника рассказала, что в первый раз сыну удалось вырваться. Во второй раз вмешался охранник. Женщина потребовала, чтобы руководство наказало обидчиков. Сам подросток сообщил, что «сильно испугался». По его словам, одноклассники специально открыли окно, чтобы выбросить его.

Отец одного из мальчиков заявил, что дети «просто баловались». По его словам, «когда хотят выбросить человека из окна, его выбрасывают вниз головой». Директор школы Анна Фортуна заявила, что в учреждении проводится проверка. До ее окончания она отказалась комментировать ситуацию.

В главном управлении МВД по Пермскому краю Ura.ru также сообщили, что проверяют поступившую информацию. Как рассказали в ведомстве, местная жительница обратилась с заявлением о том, что ученики попытались скинуть ее сына с третьего этажа школы. Там отметили, что, по словам подростков, они лишь хотели подшутить над школьником.