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Вооруженный ножом таксист попытался изнасиловать студентку в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Вооруженный ножом таксист напал на студентку в Москве
Фото: РИА Новости
Полицейские в Москве задержали водителя такси, который пытался изнасиловать девушку, угрожая ей ножом.
Инцидент произошел в ночь на 27 октября. Студентка одного из медицинских вузов вызвала такси, чтобы добраться до дома. Водитель остановился с девушкой на автобусном круге на Люблинской улице и начал к ней приставать, сообщает «РЕН ТВ».
Получив от студентки отказ, водитель принялся избивать ее. Девушке удалось выбежать из салона автомобиля, однако злоумышленник догнал ее. Он приставил нож к животу девушки. Пострадавшая смогла вырваться и убежать.
Злоумышленника задержали через несколько часов. Им оказался ранее судимый за мошенничество уроженец Узбекистана, он дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.
Ранее в столице был «задержан» водитель такси, изнасиловавший 17-летнюю пассажирку.
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Теги:
Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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