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Французский бульдог сжег дом зажигалкой 

Lenta.ru 1 час назад
Французский бульдог сжег дом зажигалкой
Фото: РИА Новости
Пес по кличке Арчи играл с зажигалкой для барбекю и устроил пожар в доме хозяйки в австралийском городе Рингвуд. Об этом сообщает Daily Mail.
Ди (Dee), хозяйка 10-месячного метиса французского бульдога с бостон-терьером, рассказала, что в среду, 23 октября, в девять утра ушла из дома. Уже спустя четыре минуты в доме начался пожар.
Произошедшее зафиксировала установленная в доме камера видеонаблюдения. Арчи где-то нашел зажигалку для барбекю и играл с ней на диване. В результате начался пожар. Он продолжался 20 минут, пока прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не потушили его.
Нанесенный дому в результате пожара ущерб оценивается в 60 тысяч австралийских долларов (около 2,6 миллиона рублей). На время ремонта хозяевам придется съехать из дома, заново штукатурить помещения, покупать новые шкафы и кондиционер.
Ди подчеркнула, что не держит зла на Арчи. Она рада, что собака не пострадала. Посвященный собаке аккаунт в Instagram после произошедшего она переименовала в «Арчи-поджигатель».
Ранее сообщалось, что в американском населенном пункте Альфа, штат Нью-Джерси, немецкая овчарка устроила пожар. Оставшаяся без присмотра собака пыталась добраться до еды на столе и случайно включила одну из конфорок на электроплитке.
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Теги:
Происшествия
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