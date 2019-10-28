Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали семь сталкеров 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Украинские правоохранители задержали семь сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, двое из них — граждане РФ, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС совместно с пограничниками вблизи отселенного города Припять были обнаружены семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службы для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Последние новости
Перед Бутиной извинилась судья и ФБР Перед Бутиной извинилась судья и ФБР В Госдуму внесли проект о тонировке стекол автомобиля В Госдуму внесли проект о тонировке стекол автомобиля Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Припять
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США раскрыли подробности о лидере ИГ
В США раскрыли подробности о лидере ИГ
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России8
Человечеству придумали новый грех
Человечеству придумали новый грех6
«За решетку его!» Трампа освистали на бейсболе
«За решетку его!» Трампа освистали на бейсболе9
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение