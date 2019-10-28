Суд нашел виновного в гибели утонувшей в Турции девочки

Мать 12-летней девочки из России , погибшей в результате несчастного случая в турецком отеле, стала одной из обвиняемых в ее гибели. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал отец девочки Андрей Лейкуцис.

«Эта информация подтверждена турецкими юристами, которые работают там по делу. Наталья признана виновной второй степени», — сказал он.

Обвиняемыми первой степени признаны сотрудники отеля. Наталью же обвиняют в том, что она не доглядела за дочерью.

По словам мужчины, если суд признает Наталью виновной, семье будет отказано в компенсации.

«Единственное, что я могу сказать, признание ее в конечном счете виновной второй степени поставит крест на получении каких-либо финансовых средств в рамках гражданских исков на территории Турции», — заявил Лейкуцис.

Трагедия с 12-летней Алисой произошла 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Ее руку затянуло в трубу бассейна, девочка ушла под воду, провела там около 10 минут и получила тяжелые травмы мозга и легких. Девочка впала в кому и через несколько дней умерла.