Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд нашел виновного в гибели утонувшей в Турции девочки 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Суд нашел виновного в гибели утонувшей в Турции девочки
Фото: Pixabay.com
Мать 12-летней девочки из России, погибшей в результате несчастного случая в турецком отеле, стала одной из обвиняемых в ее гибели. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал отец девочки Андрей Лейкуцис.
«Эта информация подтверждена турецкими юристами, которые работают там по делу. Наталья признана виновной второй степени», — сказал он.
Обвиняемыми первой степени признаны сотрудники отеля. Наталью же обвиняют в том, что она не доглядела за дочерью.
По словам мужчины, если суд признает Наталью виновной, семье будет отказано в компенсации.
«Единственное, что я могу сказать, признание ее в конечном счете виновной второй степени поставит крест на получении каких-либо финансовых средств в рамках гражданских исков на территории Турции», — заявил Лейкуцис.
Трагедия с 12-летней Алисой произошла 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Ее руку затянуло в трубу бассейна, девочка ушла под воду, провела там около 10 минут и получила тяжелые травмы мозга и легких. Девочка впала в кому и через несколько дней умерла.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Комментарии9 
Теги:
Происшествия , РЕН ТВ , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин унаследовал хаос»
«Путин унаследовал хаос»4
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Садальский сравнил Малышеву с Троцким6
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова7
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы191
Обманутая мужем Лолита нанесла ответный удар
Обманутая мужем Лолита нанесла ответный удар3
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Засекреченный бункер открыли для посещений
03:22
Засекреченный бункер открыли для посещений
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение