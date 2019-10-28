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В Словакии в грузовом поезде обнаружили одиннадцать детей-беженцев 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Брошенных детей нашли в грузовом поезде в Словакии
Фото: РИА Новости
Одиннадцать малолетних детей из Афганистана и Пакистана без сопровождения взрослых были обнаружены в понедельник в грузовом поезде, пришедшем из Сербии в словацкий город Дунайска-Стреда, сообщила журналистам представитель словацкой полиции Дениса Бардиова.
"Сотрудник местной фирмы обнаружил около прибывшего железнодорожного состава детей, разбегавшихся по путям и пытавшихся найти выход в город, и сообщил об этом полиции. Нашим сотрудникам удалось задержать 11 малолетних детей, как позже выяснилось, девять из них были из Афганистана и еще двое — из Пакистана. Взрослых вместе с ними не было. Дети в нечеловеческих условиях в грузовом вагоне проделали путь из сербского города Суботица через территорию Венгрии к нам в Словакию", — сказала Бардиова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
По словам Бардиовой, полиция начала расследование инцидента. Дети переданы сотрудникам социальной службы, которые разместили их в детском доме для малолетних.
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