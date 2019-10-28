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Женщина случайно нашла пропавшую дочь на сайте для взрослых 

Letidor.ru 33 минуты назад
Женщина нашла пропавшую дочь на порносайте
Фото: Reuters
Девочка-подросток год не выходила на связь.
Американка случайно обнаружила на популярном сайте для взрослых откровенные фото и видео своей дочери. Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка смогли установить личность одного из людей, участвовавших в съемках. Мужчину по фамилии Джонсон уже видели с девочкой зимой в одном из магазинов, это подтвердила запись с камер наблюдения.
За домом подозреваемого установили наблюдение, и вскоре увидели, как он садится в машину с пропавшей девочкой.
Девушка рассказала, что Джонсон снимал порнографические ролики с ней у себя дома и сам принимал в них участие. Кроме того, она призналась, что забеременела от мужчины и сделала аборт. Сейчас Джонсон арестован и находится под стражей как обвиняемый в особо тяжком преступлении, пишет The Sun Sentine.
А до этого мы писали про россиянку, пропавшую вместе с детьми, которую нашли в гостях у друзей.
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Теги:
Происшествия , Криминал
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