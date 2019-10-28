Женщина нашла пропавшую дочь на порносайте

Женщина случайно нашла пропавшую дочь на сайте для взрослых

Девочка-подросток год не выходила на связь.

Американка случайно обнаружила на популярном сайте для взрослых откровенные фото и видео своей дочери. Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка смогли установить личность одного из людей, участвовавших в съемках. Мужчину по фамилии Джонсон уже видели с девочкой зимой в одном из магазинов, это подтвердила запись с камер наблюдения.

За домом подозреваемого установили наблюдение, и вскоре увидели, как он садится в машину с пропавшей девочкой.

Девушка рассказала, что Джонсон снимал порнографические ролики с ней у себя дома и сам принимал в них участие. Кроме того, она призналась, что забеременела от мужчины и сделала аборт. Сейчас Джонсон арестован и находится под стражей как обвиняемый в особо тяжком преступлении, пишет The Sun Sentine.

А до этого мы писали про россиянку, пропавшую вместе с детьми, которую нашли в гостях у друзей.