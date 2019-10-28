Стрелок из Забайкалья хотел связать судьбу с армией

Застреливший сослуживцев в Забайкалье солдат планировал стать контрактником

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восемь человек в воинской части в Забайкальском крае , хотел проходить службу по контракту. Об этом РИА Новости рассказали в администрации поселка Вагай Тюменской области , где проживает его семья.

Собеседник агентства уточнил, что за несколько дней до бойни отец солдата послал ему заказное письмо с необходимыми для службы по контракту документами. На тот момент Шамсутдинов уже четыре месяца проходил срочную военную службу. В администрации отметили, что никаких жалоб за это время от него не поступало.

«Все нормально, на службу не жаловался. Отец [Рамиля Шамсутдинова] говорил, что [в последнее время в разговоре] не понравился он ему, голос его, но жаловаться он не жаловался», — заявил представитель администрации поселка Вагай.

Ранее 28 октября сообщалось, что Читинский военный суд арестовал Шамсутдинова на два месяца, ему грозит пожизненное заключение.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Погибли восемь человек — офицеры и солдаты. После случившегося Шамсутдинов без сопротивления сдался спецназу. Предполагается, что молодой человек начал стрелять из-за стресса на фоне неуставных отношений в части. Минобороны России заявило, что причиной послужил нервный срыв, не связанный со службой.

Пользователи социальных сетей организовали сбор денег для солдата, отметив, что никто не знает настоящую причину произошедшего. Автор соответствующего поста в группе «Тихий Барин» во «ВКонтакте» уточнил, что деньги необходимы отцу солдата Салиму Шамсутдинову, чтобы он смог съездить в Забайкалье и поговорить с командованием части «с глазу на глаз». Средства также пойдут на адвоката для арестованного.

Кроме того, на сайте Change.org создана петиция в поддержку Рамиля Шамсутдинова. Активисты требуют оправдать солдата и отправить его на реабилитацию.