Флаг Украины украли из суда в Полтавской области

В Полтавской области с крыльца здания суда украли флаг Украины

Неизвестные украли флаг Украины с крыльца здания городского суда в Горишних Плавнях (бывший Комсомольск — ред.) Полтавский области, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Внешняя камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные лица украли государственный флаг Украины, который был размещен на крыльце Комсомольского городского суда Полтавской области", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, флаг украли еще ночью в пятницу.

Полиция завела дело, личности злоумышленников установлены.