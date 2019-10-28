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В Полтавской области с крыльца здания суда украли флаг Украины 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Флаг Украины украли из суда в Полтавской области
Фото: РИА Новости
Неизвестные украли флаг Украины с крыльца здания городского суда в Горишних Плавнях (бывший Комсомольск — ред.) Полтавский области, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
"Внешняя камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные лица украли государственный флаг Украины, который был размещен на крыльце Комсомольского городского суда Полтавской области", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, флаг украли еще ночью в пятницу.
Полиция завела дело, личности злоумышленников установлены.
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Теги:
Происшествия , Конфликты , Украина
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