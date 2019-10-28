Ребенок скончался на детской площадке в Ижевске

В Ижевске двухлетняя девочка погибла, зацепившись шарфом за перила на спортплощадке

Следователи возбудили дело после смерти двухлетней девочки на спортивной площадке в Завьяловском районе Удмуртии , сообщается в понедельник на сайте СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки на спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.

По данным проверки, вечером 25 октября жительница Завьяловского района с двумя дочерьми двух и семи лет находилась на территории спортивно-оздоровительного комплекса, на котором располагалась детская площадка и спортивные сооружения.