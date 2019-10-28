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В Ижевске двухлетняя девочка погибла, зацепившись шарфом за перила на спортплощадке 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Ребенок скончался на детской площадке в Ижевске
Фото: Р-Спорт
Следователи возбудили дело после смерти двухлетней девочки на спортивной площадке в Завьяловском районе Удмуртии, сообщается в понедельник на сайте СУ СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки на спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.
По данным проверки, вечером 25 октября жительница Завьяловского района с двумя дочерьми двух и семи лет находилась на территории спортивно-оздоровительного комплекса, на котором располагалась детская площадка и спортивные сооружения.
"Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от асфиксии", — уточнили в пресс-службе.
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Теги:
Происшествия , Удмуртская Республика
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