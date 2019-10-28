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Убивший жену челябинский депутат оспорил заключение под стражу 

Рамблер 1 час назад
Убивший жену челябинский депутат оспорил заключение под стражу
Фото: ТАСС
Депутат челябинского поселка Локомотивный Азат Зарипов, убивший свою жену на глазах у детей, подал апелляцию на решение суда о своем аресте. Об этом сообщает «URA.RU».
«Защита Зарипова обжалует решение Карталинского городского суда о продлении содержания его под стражей до 21 января 2020 года. Оно было принято 18 октября по ходатайству следствия», — рассказал представитель Челябинского областного суда.
По его словам, рассмотрение апелляции назначено на 29 октября.
Как писал «Рамблер», депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов из охотничьего ружья застрелил жену, которую заподозрил в измене.
На допросе Зарипов заявил, что жена сообщила ему о планах забрать детей и уйти от него. После этого мужчина ушёл из дома, купил спиртное и поехал с другом в гараж. Когда он вернулся, жена говорила с ним грубо, из-за чего, по словам Зарипова, он разозлился и выстрелил в нее.
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Теги:
Происшествия , Азат Зарипов
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