Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина получил 15 ранений в перестрелке и сам пришел в больницу 

Lenta.ru 2 часа назад
Мужчина получил 15 ранений и сам пришел в больницу
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, мужчина с 15 пулевыми ранениями сам явился в приемный покой больницы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, утром 25 октября в районе Кенсингтон произошла стрельба. На месте происшествия полицейские обнаружили 23 гильзы, но не нашли ни одной жертвы.
Позже появилась информация о том, что 27-летний мужчина с ранениями сам пришел в больницу. Врачи ожидают, что пациент выживет. Имя пострадавшего неизвестно. Полицейские проверяют записи с камер наблюдения, чтобы узнать больше информации о произошедшем.
В начале октября сообщалось, что медбрат отделения неотложной помощи из Чикаго, штат Иллинойс, спас пострадавшего от пулевого ранения мужчину при помощи плюшевого мишки. Он приложил игрушку к ране, остановив кровотечение.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Последние новости
Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии Кремль отреагировал на данные об убийстве аль-Багдади Кремль отреагировал на данные об убийстве аль-Багдади Евросоюз разрешил отложить Brexit Евросоюз разрешил отложить Brexit 
Теги:
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
Ликвидация главаря ИГ попала на видео39
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале5
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях10
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали9
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе80
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Засекреченный бункер открыли для посещений
03:22
Засекреченный бункер открыли для посещений
Новости Москвы
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
02:09
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
В мире
Трамп сделал срочное объявление
01:17
Трамп сделал срочное объявление
В мире США
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
00:50
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение