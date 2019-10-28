Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Таксист с ножом пытался изнасиловать студентку
Фото: РИА Новости
В ночь на 27 октября таксист попытался изнасиловать пассажирку. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, студентка одного из московских медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома. Во время поездки водитель Chevrolet начал приставать к ней, но девушка ответила отказом. Тогда он стал угрожать ей ножом. Пассажирка начала кричать и просил отпустить ее. Ей удалось вырваться и убежать.
Мужчину задержали через несколько часов. Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование. Водитель уже дал признательные показания.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Последние новости
Перед Бутиной извинилась судья и ФБР Перед Бутиной извинилась судья и ФБР В Госдуму внесли проект о тонировке стекол автомобиля В Госдуму внесли проект о тонировке стекол автомобиля Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике 
Теги:
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
На Украине в суде подрались из-за Бандеры1
Квартиру «Иванушки» взломали
Квартиру «Иванушки» взломали6
Украина заявила о возвращении фашизма
Украина заявила о возвращении фашизма24
Стало известно, почему Пугачева не уходит на пенсию
Стало известно, почему Пугачева не уходит на пенсию12
Умер художник Николай Касаткин
Умер художник Николай Касаткин
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
01:20
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
Происшествия Украина
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
00:21
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
США В мире
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение