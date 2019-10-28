Таксист с ножом пытался изнасиловать студентку

В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

В ночь на 27 октября таксист попытался изнасиловать пассажирку. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, студентка одного из московских медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома. Во время поездки водитель Chevrolet начал приставать к ней, но девушка ответила отказом. Тогда он стал угрожать ей ножом. Пассажирка начала кричать и просил отпустить ее. Ей удалось вырваться и убежать.

Мужчину задержали через несколько часов. Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование. Водитель уже дал признательные показания.