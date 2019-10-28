Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таксист с ножом пытался изнасиловать студентку 

Рамблер + ещё 3 22 минуты назад
Таксист с ножом пытался изнасиловать студентку
Фото: РИА Новости
В Москве таксист попытался изнасиловать пассажирку, угрожая ножом.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 27 октября на Люблинской улице. Водитель Chevrolet остановил машину и начал приставать к пассажирке — студентке медицинского вуза.
Когда девушка ответила отказом, мужчину начал ее избивать. Пассажирке удалось выйти из машины, но таксист нагнал ее и приставил к животу нож. Девушка смогла освободиться и убежать.
Пострадавшая обратилась в полицию, мужчину задержали по горячим следам. Им оказался уроженец Узбекистана, ранее судимый за мошенничество.
Возбуждено уголовное дело о покушение на изнасилование.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Теги:
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский журналист признал силу России
Украинский журналист признал силу России1
Посмеявшимся над трупом певцам объявили бойкот
Посмеявшимся над трупом певцам объявили бойкот3
«Стояли, курили и слушали крики из горящего авто»
«Стояли, курили и слушали крики из горящего авто»20
На базу в Ираке с военными США упали ракеты
На базу в Ираке с военными США упали ракеты4
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»1
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
01:20
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
Происшествия Украина
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
00:21
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
США В мире
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение