Таксист с ножом пытался изнасиловать студентку

Москве таксист попытался изнасиловать пассажирку, угрожая ножом.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 27 октября на Люблинской улице. Водитель Chevrolet остановил машину и начал приставать к пассажирке — студентке медицинского вуза.

Когда девушка ответила отказом, мужчину начал ее избивать. Пассажирке удалось выйти из машины, но таксист нагнал ее и приставил к животу нож. Девушка смогла освободиться и убежать.

Пострадавшая обратилась в полицию, мужчину задержали по горячим следам. Им оказался уроженец Узбекистана, ранее судимый за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело о покушение на изнасилование.