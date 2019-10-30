Школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры под Рязанью

В школе села Благие Александро-Невского района в Рязанской области восьмиклассница сломала позвоночник во время урока физкультура. Об этом сообщает портал "Регион Online".

Отмечается, что инцидент произошел, когда преподаватель давал задания мальчикам. В этот момент девочка залезла на шведскую стенку, не предупредив учителя. В какой-то момент ее нога соскользнула и школьница упала.

Уточняется, что восьмиклассница была госпитализирована, после чего ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

В отношении преподавателя была проведена проверка, его действия во время ЧП сочли правильными, техника безопасности не нарушалась.