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Школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры под Рязанью 

Газета.Ru + ещё 2
Школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры
Фото: ТАСС
В школе села Благие Александро-Невского района в Рязанской области восьмиклассница сломала позвоночник во время урока физкультура. Об этом сообщает портал "Регион Online".
Отмечается, что инцидент произошел, когда преподаватель давал задания мальчикам. В этот момент девочка залезла на шведскую стенку, не предупредив учителя. В какой-то момент ее нога соскользнула и школьница упала.
Уточняется, что восьмиклассница была госпитализирована, после чего ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
В отношении преподавателя была проведена проверка, его действия во время ЧП сочли правильными, техника безопасности не нарушалась.
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Теги:
Происшествия , Рязанская Область , Рязань
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