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Состояние выжившего при стрельбе в воинской части Забайкалья солдата ухудшилось 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Выжившему во время бойни в Забайкалье солдату стало хуже
Фото: ТАСС
Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, вновь находится в бессознательном состоянии в больнице Москвы. Об этом в среду ТАСС сообщила его сестра Елена Графова, которая находится рядом с пострадавшим.
Инцидент в ЗАТО Горный Забайкальского края произошел 25 октября. Cрочник Рамиль Шамсутдинов устроил прицельную стрельбу по своим сослуживцам. Два офицера и шесть солдат погибли, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. В понедельник, 28 октября, сообщалось, что военнослужащий Евгений Графов доставлен в больницу Москвы, где он пришел в сознание.
"Вчера я прилетела в Москву, чтобы быть поближе к брату и не получать новости из интернета. Два дня назад его доставили на лечение в столицу. Женя снова без сознания, помощь оказывается, но пока в себя не приходит. На связь с нашей семьей ни представители власти, ни военные, ни общественные организации не выходили, сами мы тоже за помощью никуда не обращались", — сказала Елена Графова.
Евгений Графов был призван в армию из Тюменской области и проходил срочную службу в одной военной части с Рамилем Шамсутдиновым, который открыл стрельбу по созлуживцам. По предварительным данным, озвученным представителями Минобороны, инцидент произошел на почве нервного срыва. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
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Теги:
Происшествия , Чудом выжившие , Елена Графова , Министерство обороны , Забайкальский Край , Москва
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