Выжившему во время бойни в Забайкалье солдату стало хуже

Состояние выжившего при стрельбе в воинской части Забайкалья солдата ухудшилось

Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае , вновь находится в бессознательном состоянии в больнице Москвы . Об этом в среду ТАСС сообщила его сестра Елена Графова, которая находится рядом с пострадавшим.

Инцидент в ЗАТО Горный Забайкальского края произошел 25 октября. Cрочник Рамиль Шамсутдинов устроил прицельную стрельбу по своим сослуживцам. Два офицера и шесть солдат погибли, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. В понедельник, 28 октября, сообщалось, что военнослужащий Евгений Графов доставлен в больницу Москвы, где он пришел в сознание.

"Вчера я прилетела в Москву, чтобы быть поближе к брату и не получать новости из интернета. Два дня назад его доставили на лечение в столицу. Женя снова без сознания, помощь оказывается, но пока в себя не приходит. На связь с нашей семьей ни представители власти, ни военные, ни общественные организации не выходили, сами мы тоже за помощью никуда не обращались", — сказала Елена Графова.