Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия Министерства обороны , которая расследует обстоятельства расстрела солдат в забайкальском поселке Горный, установила причины произошедшего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования.

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. По словам собеседников издания, к трагедии могла привести повышенная психологическая нагрузка во время службы.

Источники отметили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.