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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье 

Lenta.ru + ещё 19 43 минуты назад
Комиссия Министерства обороны, которая расследует обстоятельства расстрела солдат в забайкальском поселке Горный, установила причины произошедшего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования.
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. По словам собеседников издания, к трагедии могла привести повышенная психологическая нагрузка во время службы.
Источники отметили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.
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Теги:
Происшествия , Видео , Министерство обороны
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