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Суд по переименованию проспекта Бандеры в Киеве закончился массовой дракой: видео 

ТК «Звезда» + ещё 8 23 минуты назад
Конфликт произошел во время заседания Апелляционного суда, рассматривающего дело о переименовании проспектов Генерала Ватутина и Московского в Киеве в честь Бандеры и Шухевича
В Киеве в зале суда произошла драка между сторонниками и противниками переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в украинской столице. Решения присвоить улицам имена Бандеры и Шухевича были приняты в 2016 и 2017 годах.
Несогласные с инициативой подали в суд с требованием отмены решения.
В ходе заседание они выразили недоверие к составу суда. Как пишет «Диалог.UA», коллегия судей предложила высказать претензии в официальном документе в письменном виде, после чего началась потасовка.
Кадры конфликта появились в Сети.
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Теги:
Происшествия , Видео , Партия Зеленского , Киев
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